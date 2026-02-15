МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Западные страны подпитывают очаги сопротивления в Африке, они собираются использовать украинских террористов для подготовки вооруженных групп, сообщил РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что киевский режим обучает террористов в Африке, снабжает их вооружением и беспилотниками.
"Западные страны никогда не ценят прогресс страны, которую они долгое время держали в рабстве. Именно поэтому они подпитывают очаги сопротивления на (африканских - ред.) границах. В нынешних условиях они даже собираются использовать украинских террористов для подготовки вооруженных групп", - рассказал Додону-Пунагаза.
