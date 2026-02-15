Рейтинг@Mail.ru
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 15.02.2026 (обновлено: 01:51 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/afrika-2074449726.html
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР - РИА Новости, 15.02.2026
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР
Посол Центральноафриканской Республики в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что, по его мнению, конфликт Россия - НАТО переносится в Африку, где есть... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T01:50:00+03:00
2026-02-15T01:51:00+03:00
в мире
россия
африка
леон додону-пунагаза
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_703d9b33a7ec92fc7c3016bf803682a2.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073632515.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f903e147e63c6078017e9b8b135f89be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, леон додону-пунагаза, нато
В мире, Россия, Африка, Леон Додону-Пунагаза, НАТО
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР

РИА Новости: Додону-Пунагаза заявил о переносе конфликта Россия — НАТО в Африку

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Работа министерской конференции
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Россия - Африка. Работа министерской конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посол Центральноафриканской Республики в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что, по его мнению, конфликт Россия - НАТО переносится в Африку, где есть российские интересы.
"В некотором смысле, конфликт Россия - НАТО переносится в Африку, где лежат российские интересы", - сказал посол.
Французские военные в Кот-д'Ивуаре - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров оценил политику Франции в Африке
11 февраля, 12:58
 
В миреРоссияАфрикаЛеон Додону-ПунагазаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала