https://ria.ru/20260215/afrika-2074449726.html
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР - РИА Новости, 15.02.2026
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР
Посол Центральноафриканской Республики в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что, по его мнению, конфликт Россия - НАТО переносится в Африку, где есть... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T01:50:00+03:00
2026-02-15T01:50:00+03:00
2026-02-15T01:51:00+03:00
в мире
россия
африка
леон додону-пунагаза
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_703d9b33a7ec92fc7c3016bf803682a2.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073632515.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f903e147e63c6078017e9b8b135f89be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, леон додону-пунагаза, нато
В мире, Россия, Африка, Леон Додону-Пунагаза, НАТО
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР
РИА Новости: Додону-Пунагаза заявил о переносе конфликта Россия — НАТО в Африку