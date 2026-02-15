МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20260215/aeroport-2074543379.html
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.02.2026
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:28:00+03:00
2026-02-15T18:28:00+03:00
2026-02-15T18:28:00+03:00
кострома
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20260215/aeroport-2074540628.html
кострома
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кострома, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , общество
Кострома, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна , Общество
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения на полеты
Самолет в небе. Архивное фото