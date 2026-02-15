https://ria.ru/20260215/aeroport-2074540628.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.02.2026
