В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T02:15:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения
