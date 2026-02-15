"Видеокомпромат" на архиепископа ААЦ сфабриковали, заявил адвокат

ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Распространенный в 2025 году проправительственными СМИ так называемый "видеокомпромат" на архиепископа Аршака Хачатряна - главу канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви, Первопрестольного Святого Эчмиадзина - был сфабрикован, сообщил его адвокат Арсен Бабаян.

Ранее в проправительственных СМИ и соцсетях была распространена компрометирующая Хачатряна видеозапись, в котором, как утверждается, он запечатлен вместе с женщиной. Священнослужитель назвал запись фальшивкой.

"Я получил результаты назначенных мной еще в ноябре прошлого года международных экспертиз, проведенных с целью установления подлинности известной видеозаписи, приписываемой архиепископу Аршаку. Экспертные заключения, полученные из трех разных государств, подтверждают утверждение владыки о том, что он не имеет никакого отношения к содержанию видеозаписи", - написал Бабаян в соцсети Facebook*.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что содержание видеозаписи является поддельным и создано с применением специальных программных средств, сцен, запечатленных на видео, не было в объективной реальности, а достоверная идентификация лиц на видеозаписи, невозможна. "Имеются также другие важные заключения, которые свидетельствуют о фальсификации", - отметил адвокат.

Пятого декабря суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Архиепископ Хачатрян стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом Армянской апостольской церкви . В четверг пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции против католикоса всех армян Гарегина II . Адвокат назвал обвинения нелепыми и смешными.

Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна , вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.