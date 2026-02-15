Рейтинг@Mail.ru
"Видеокомпромат" на архиепископа ААЦ сфабриковали, заявил адвокат - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:18 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/aats-2074569616.html
"Видеокомпромат" на архиепископа ААЦ сфабриковали, заявил адвокат
"Видеокомпромат" на архиепископа ААЦ сфабриковали, заявил адвокат - РИА Новости, 15.02.2026
"Видеокомпромат" на архиепископа ААЦ сфабриковали, заявил адвокат
Распространенный в 2025 году проправительственными СМИ так называемый "видеокомпромат" на архиепископа Аршака Хачатряна - главу канцелярии духовного центра... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T23:18:00+03:00
2026-02-15T23:18:00+03:00
религия
в мире
армения
ереван
россия
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058937740_0:40:1347:798_1920x0_80_0_0_ed903bbc0598c0e38bc55a8a19ae27c3.jpg
https://ria.ru/20260131/armeniya-2071479907.html
https://ria.ru/20260120/rossija-2069028261.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058937740_77:0:1270:895_1920x0_80_0_0_737e0100f119ffb5718b1cb85e826dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, россия, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Религия, В мире, Армения, Ереван, Россия, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
"Видеокомпромат" на архиепископа ААЦ сфабриковали, заявил адвокат

Бабаян: видеокомпромат на главу канцелярии Армянской церкви был сфабрикован

© Sputnik / Aram NersesyanАршак Хачатрян
Аршак Хачатрян - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Аршак Хачатрян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Распространенный в 2025 году проправительственными СМИ так называемый "видеокомпромат" на архиепископа Аршака Хачатряна - главу канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви, Первопрестольного Святого Эчмиадзина - был сфабрикован, сообщил его адвокат Арсен Бабаян.
Ранее в проправительственных СМИ и соцсетях была распространена компрометирующая Хачатряна видеозапись, в котором, как утверждается, он запечатлен вместе с женщиной. Священнослужитель назвал запись фальшивкой.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
ААЦ обвинила власти Армении в нарушении прав человека
31 января, 22:00
"Я получил результаты назначенных мной еще в ноябре прошлого года международных экспертиз, проведенных с целью установления подлинности известной видеозаписи, приписываемой архиепископу Аршаку. Экспертные заключения, полученные из трех разных государств, подтверждают утверждение владыки о том, что он не имеет никакого отношения к содержанию видеозаписи", - написал Бабаян в соцсети Facebook*.
По его словам, эксперты пришли к выводу, что содержание видеозаписи является поддельным и создано с применением специальных программных средств, сцен, запечатленных на видео, не было в объективной реальности, а достоверная идентификация лиц на видеозаписи, невозможна. "Имеются также другие важные заключения, которые свидетельствуют о фальсификации", - отметил адвокат.
Пятого декабря суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Архиепископ Хачатрян стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом Армянской апостольской церкви. В четверг пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции против католикоса всех армян Гарегина II. Адвокат назвал обвинения нелепыми и смешными.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров
20 января, 13:55
 
РелигияВ миреАрменияЕреванРоссияГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала