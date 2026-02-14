Как на БАМе появилось жилье будущего и что с ним стало

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В 1970-е это называли жильем будущего. Если вы когда-нибудь видели на заброшенной стройке или на дачном участке странную металлическую бочку с окнами — не спешите думать, что это самодельная причуда. Скорее всего, это настоящий артефакт советской инженерии — ЦУБ, цельнометаллический унифицированный блок.
Зачем советские инженеры разработали ЦУБ, для чего он предназначался и что с ним стало после БАМа?
Проблема, которую не решали бараки
В 1974-м Советский Союз объявил о возобновлении грандиозного проекта — строительства Байкало-Амурской магистрали. Тысячи молодых людей со всех республик отправились на Крайний Север прокладывать железную дорогу через тайгу и мерзлоту.
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанкПервая волейбольная площадка в поселке Звездный, где живут строители Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Первая волейбольная площадка в поселке Звездный, где живут строители Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Условия были жестокими. Морозы доходили до -40, ветра сбивали с ног, а ближайшая цивилизация находилась в сотнях километров. Строителей селили в деревянные временные домики. Но конструкция подвела: прямоугольные бараки за одну ночь заносило снегом по самую крышу. Утром людям приходилось буквально прокапывать себе путь наружу.
Вагон-дома тоже не спасали. Их продувало насквозь, они требовали долгого монтажа, а для длительного проживания не годились. Нужно было что-то принципиально другое — мобильное, теплое, прочное и быстро устанавливаемое.
От цистерны до государственного проекта
Легенда гласит: первыми выход нашли сами строители. Рабочие начали обустраиваться в списанных топливных цистернах — прорубали окна, двери, утепляли изнутри. Так родилась идея дома-бочки.
Инженеры обратили внимание на самодельные жилища и поняли: цилиндрическая форма действительно лучше подходит для суровых северных условий. В середине 70-х государство дало задание разработать готовый жилой модуль на основе этой концепции.
Производство поручили Сокольскому деревообрабатывающему комбинату, в некоторых источниках упоминается завод ДОЗ-21. Разработчиками называют московских инженеров Александра Никульчева и Сергея Камолова. Результат получил официальное название "цельнометаллический унифицированный блок", сокращенно ЦУБ-2М. Строители ласково прозвали их "цубиками".
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкБригада путеукладчиков за работой. Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
Бригада путеукладчиков за работой. Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
Что внутри металлической бочки
ЦУБ представлял собой готовый к заселению модуль размером 9 метров в длину и 3 метра в диаметре. Внутри было все необходимое для жизни:
- Спальные зоны
- Столовая
- Кухня с электроплитой
- Сухой санузел
- Система подогрева воды
- Входной тамбур, отгороженный от жилого пространства, чтобы холод не проникал внутрь
Мебель часто делали встроенной, инженерные коммуникации прокладывали еще на заводе. Концепция звучала просто: "привез — поставил — живи". Минимум работ на месте, максимум готовности с производства.
На БАМе из "цубиков" строили целые улицы. Их соединяли друг с другом, подавали централизованное отопление из одной котельной. Постепенно опыт распространился на другие отдаленные регионы с экстремальным климатом — Чукотку, Красноярский край.
© РИА Новости / Владимир Чейшвили | Перейти в медиабанкЦех сборки цельнометаллических унифицированных блоков
Цех сборки цельнометаллических унифицированных блоков
Почему именно цилиндр: инженерная логика
Форму выбрали не для красоты. За ней стояла строгая практическая необходимость.
Преимущества цилиндрической конструкции:
- Легкая транспортировка. Модуль перевозили как крупногабаритный груз и быстро устанавливали на опоры без сложного фундамента.
- Равномерное распределение нагрузок. Цилиндр конструктивно прочнее — усилия распределяются по всей поверхности, нет слабых точек в углах.
- Удержание тепла. Испытания показали, что даже при экстремальных морозах внутри удавалось поддерживать комфортную температуру.
- Снег не задерживается. У прямоугольных построек сугробы наметает к стенам и углам. Круглая поверхность не дает снегу зацепиться — он просто скатывается.
- Ветроустойчивость. Сильные порывы ветра на открытой местности создают огромную нагрузку. Обтекаемая форма переносит их легче, чем плоские стены с углами.
Передвижная столовая для строителей БАМа
Недостатки, о которых не писали в журналах
Советская пресса 70-80-х восхищалась "цубиками", шутила, что это "Диогены XX века", живущие в бочках. Но у технологии были и минусы.
Слабые стороны ЦУБов:
- Временный характер. ЦУБ изначально задумывался для вахтовиков, экспедиций, строителей. Для постоянной городской жизни он не подходил ни по площади, ни по комфорту.
- Ощущение капсулы. Кому-то цилиндрическое помещение казалось уютным, а кому-то — давящим и тесным. Небольшие окна усиливали эффект замкнутости.
- Сложное обслуживание. Когда конструкция старела, возникали проблемы с коррозией металла, износом утеплителя, протечками. Ремонт превращался в отдельный проект.
- Неудобная планировка. Круглые стены съедают полезное пространство. Мебель приходилось подбирать специально, обычный шкаф просто не встанет к стене.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкИнтернациональный студенческий строительный отряд "Дружба" Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали
Интернациональный студенческий строительный отряд "Дружба" Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали
Почему проект свернули
Производство домов-бочек началось в 70-х, а к началу 90-х полностью прекратилось. Причин было несколько.
© РИА Новости / И. Зотин | Перейти в медиабанкТоварный состав едет по готовому участку Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Товарный состав едет по готовому участку Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Главная — изменение задачи. На БАМе и в других местах, где массово использовали "цубики", постепенно строили полноценную инфраструктуру. Временное жилье заменяли капитальными домами с нормальными квартирами. Необходимость в мобильных модулях отпала.
Вторая жизнь забытых бочек
Самое удивительное — ЦУБ не исчез вместе с Советским Союзом. Списанные модули скупали дачники. На участках появлялись необычные гостевые домики. Для кого-то это была экономия, для кого-то — ностальгия или просто любовь к необычным решениям.
Сегодня те дома-бочки, что остались, продолжают удивлять случайных прохожих. Потому что это не просто ржавый металл. Это память о том, как советские инженеры решали невозможные задачи. И о том, как обычная цистерна превратилась в дом, где можно было пережить суровую северную зиму.