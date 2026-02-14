Как на БАМе появилось жилье будущего и что с ним стало

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В 1970-е это называли жильем будущего. Если вы когда-нибудь видели на заброшенной стройке или на дачном участке странную металлическую бочку с окнами — не спешите думать, что это самодельная причуда. Скорее всего, это настоящий артефакт советской инженерии — ЦУБ, цельнометаллический унифицированный блок.

Зачем советские инженеры разработали ЦУБ, для чего он предназначался и что с ним стало после БАМа?

Проблема, которую не решали бараки

В 1974-м Советский Союз объявил о возобновлении грандиозного проекта — строительства Байкало-Амурской магистрали. Тысячи молодых людей со всех республик отправились на Крайний Север прокладывать железную дорогу через тайгу и мерзлоту.

Условия были жестокими. Морозы доходили до -40, ветра сбивали с ног, а ближайшая цивилизация находилась в сотнях километров. Строителей селили в деревянные временные домики. Но конструкция подвела: прямоугольные бараки за одну ночь заносило снегом по самую крышу. Утром людям приходилось буквально прокапывать себе путь наружу.

Вагон-дома тоже не спасали. Их продувало насквозь, они требовали долгого монтажа, а для длительного проживания не годились. Нужно было что-то принципиально другое — мобильное, теплое, прочное и быстро устанавливаемое.

От цистерны до государственного проекта

Легенда гласит : первыми выход нашли сами строители. Рабочие начали обустраиваться в списанных топливных цистернах — прорубали окна, двери, утепляли изнутри. Так родилась идея дома-бочки.

Инженеры обратили внимание на самодельные жилища и поняли: цилиндрическая форма действительно лучше подходит для суровых северных условий. В середине 70-х государство дало задание разработать готовый жилой модуль на основе этой концепции.

Производство поручили Сокольскому деревообрабатывающему комбинату, в некоторых источниках упоминается завод ДОЗ-21. Разработчиками называют московских инженеров Александра Никульчева и Сергея Камолова. Результат получил официальное название "цельнометаллический унифицированный блок", сокращенно ЦУБ-2М. Строители ласково прозвали их "цубиками".

Что внутри металлической бочки

ЦУБ представлял собой готовый к заселению модуль размером 9 метров в длину и 3 метра в диаметре. Внутри было все необходимое для жизни:

Спальные зоны

Столовая

Кухня с электроплитой

Сухой санузел

Система подогрева воды

Входной тамбур, отгороженный от жилого пространства, чтобы холод не проникал внутрь

Мебель часто делали встроенной, инженерные коммуникации прокладывали еще на заводе. Концепция звучала просто: "привез — поставил — живи". Минимум работ на месте, максимум готовности с производства.

На БАМе из "цубиков" строили целые улицы. Их соединяли друг с другом, подавали централизованное отопление из одной котельной. Постепенно опыт распространился на другие отдаленные регионы с экстремальным климатом — Чукотку, Красноярский край.

Почему именно цилиндр: инженерная логика

Форму выбрали не для красоты. За ней стояла строгая практическая необходимость.

Преимущества цилиндрической конструкции:

Легкая транспортировка. Модуль перевозили как крупногабаритный груз и быстро устанавливали на опоры без сложного фундамента.

Модуль перевозили как крупногабаритный груз и быстро устанавливали на опоры без сложного фундамента. Равномерное распределение нагрузок. Цилиндр конструктивно прочнее — усилия распределяются по всей поверхности, нет слабых точек в углах.

Цилиндр конструктивно прочнее — усилия распределяются по всей поверхности, нет слабых точек в углах. Удержание тепла. Испытания показали, что даже при экстремальных морозах внутри удавалось поддерживать комфортную температуру.

Испытания показали, что даже при экстремальных морозах внутри удавалось поддерживать комфортную температуру. Снег не задерживается. У прямоугольных построек сугробы наметает к стенам и углам. Круглая поверхность не дает снегу зацепиться — он просто скатывается.

У прямоугольных построек сугробы наметает к стенам и углам. Круглая поверхность не дает снегу зацепиться — он просто скатывается. Ветроустойчивость. Сильные порывы ветра на открытой местности создают огромную нагрузку. Обтекаемая форма переносит их легче, чем плоские стены с углами.

Недостатки, о которых не писали в журналах

Советская пресса 70-80-х восхищалась "цубиками", шутила , что это "Диогены XX века", живущие в бочках. Но у технологии были и минусы.

Слабые стороны ЦУБов:

Временный характер. ЦУБ изначально задумывался для вахтовиков, экспедиций, строителей. Для постоянной городской жизни он не подходил ни по площади, ни по комфорту.

ЦУБ изначально задумывался для вахтовиков, экспедиций, строителей. Для постоянной городской жизни он не подходил ни по площади, ни по комфорту. Ощущение капсулы. Кому-то цилиндрическое помещение казалось уютным, а кому-то — давящим и тесным. Небольшие окна усиливали эффект замкнутости.

Кому-то цилиндрическое помещение казалось уютным, а кому-то — давящим и тесным. Небольшие окна усиливали эффект замкнутости. Сложное обслуживание. Когда конструкция старела, возникали проблемы с коррозией металла, износом утеплителя, протечками. Ремонт превращался в отдельный проект.

Когда конструкция старела, возникали проблемы с коррозией металла, износом утеплителя, протечками. Ремонт превращался в отдельный проект. Неудобная планировка. Круглые стены съедают полезное пространство. Мебель приходилось подбирать специально, обычный шкаф просто не встанет к стене.

Почему проект свернули

Производство домов-бочек началось в 70-х, а к началу 90-х полностью прекратилось . Причин было несколько.

Главная — изменение задачи. На БАМе и в других местах, где массово использовали "цубики", постепенно строили полноценную инфраструктуру. Временное жилье заменяли капитальными домами с нормальными квартирами. Необходимость в мобильных модулях отпала.

Вторая жизнь забытых бочек

Самое удивительное — ЦУБ не исчез вместе с Советским Союзом. Списанные модули скупали дачники. На участках появлялись необычные гостевые домики. Для кого-то это была экономия, для кого-то — ностальгия или просто любовь к необычным решениям.