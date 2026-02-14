Рейтинг@Mail.ru
Как на БАМе появилось жилье будущего и что с ним стало - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zhile-2074246719.html
Как на БАМе появилось жилье будущего и что с ним стало
Как на БАМе появилось жилье будущего и что с ним стало - РИА Новости, 14.02.2026
Как на БАМе появилось жилье будущего и что с ним стало
В 1970-е это называли жильем будущего. Если вы когда-нибудь видели на заброшенной стройке или на дачном участке странную металлическую бочку с окнами — не... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T09:59:00+03:00
2026-02-14T09:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074249388_0:83:3037:1791_1920x0_80_0_0_552a4bb4ac6dc660078cb8235b32878b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074249388_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_91290b4dc2842f38737d6fead4876fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как на БАМе появилось жилье будущего и что с ним стало

© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанкТепловоз ТЗМ2 везет рельсоукладчик на строящийся участок Байкало-Амурской магистрали
Тепловоз ТЗМ2 везет рельсоукладчик на строящийся участок Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
Тепловоз ТЗМ2 везет рельсоукладчик на строящийся участок Байкало-Амурской магистрали
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В 1970-е это называли жильем будущего. Если вы когда-нибудь видели на заброшенной стройке или на дачном участке странную металлическую бочку с окнами — не спешите думать, что это самодельная причуда. Скорее всего, это настоящий артефакт советской инженерии — ЦУБ, цельнометаллический унифицированный блок.
Зачем советские инженеры разработали ЦУБ, для чего он предназначался и что с ним стало после БАМа?

Проблема, которую не решали бараки

В 1974-м Советский Союз объявил о возобновлении грандиозного проекта — строительства Байкало-Амурской магистрали. Тысячи молодых людей со всех республик отправились на Крайний Север прокладывать железную дорогу через тайгу и мерзлоту.
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанкПервая волейбольная площадка в поселке Звездный, где живут строители Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Первая волейбольная площадка в поселке Звездный, где живут строители Байкало-Амурской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
Первая волейбольная площадка в поселке Звездный, где живут строители Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Условия были жестокими. Морозы доходили до -40, ветра сбивали с ног, а ближайшая цивилизация находилась в сотнях километров. Строителей селили в деревянные временные домики. Но конструкция подвела: прямоугольные бараки за одну ночь заносило снегом по самую крышу. Утром людям приходилось буквально прокапывать себе путь наружу.
Вагон-дома тоже не спасали. Их продувало насквозь, они требовали долгого монтажа, а для длительного проживания не годились. Нужно было что-то принципиально другое — мобильное, теплое, прочное и быстро устанавливаемое.

От цистерны до государственного проекта

Легенда гласит: первыми выход нашли сами строители. Рабочие начали обустраиваться в списанных топливных цистернах — прорубали окна, двери, утепляли изнутри. Так родилась идея дома-бочки.
Инженеры обратили внимание на самодельные жилища и поняли: цилиндрическая форма действительно лучше подходит для суровых северных условий. В середине 70-х государство дало задание разработать готовый жилой модуль на основе этой концепции.
Производство поручили Сокольскому деревообрабатывающему комбинату, в некоторых источниках упоминается завод ДОЗ-21. Разработчиками называют московских инженеров Александра Никульчева и Сергея Камолова. Результат получил официальное название "цельнометаллический унифицированный блок", сокращенно ЦУБ-2М. Строители ласково прозвали их "цубиками".
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкБригада путеукладчиков за работой. Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
Бригада путеукладчиков за работой. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Бригада путеукладчиков за работой. Байкало-Амурская магистраль (БАМ)

Что внутри металлической бочки

ЦУБ представлял собой готовый к заселению модуль размером 9 метров в длину и 3 метра в диаметре. Внутри было все необходимое для жизни:
  • Спальные зоны
  • Столовая
  • Кухня с электроплитой
  • Сухой санузел
  • Система подогрева воды
  • Входной тамбур, отгороженный от жилого пространства, чтобы холод не проникал внутрь
Мебель часто делали встроенной, инженерные коммуникации прокладывали еще на заводе. Концепция звучала просто: "привез — поставил — живи". Минимум работ на месте, максимум готовности с производства.
На БАМе из "цубиков" строили целые улицы. Их соединяли друг с другом, подавали централизованное отопление из одной котельной. Постепенно опыт распространился на другие отдаленные регионы с экстремальным климатом — Чукотку, Красноярский край.
© РИА Новости / Владимир Чейшвили | Перейти в медиабанкЦех сборки цельнометаллических унифицированных блоков
Цех сборки цельнометаллических унифицированных блоков - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Чейшвили
Перейти в медиабанк
Цех сборки цельнометаллических унифицированных блоков

Почему именно цилиндр: инженерная логика

Форму выбрали не для красоты. За ней стояла строгая практическая необходимость.
Преимущества цилиндрической конструкции:
  • Легкая транспортировка. Модуль перевозили как крупногабаритный груз и быстро устанавливали на опоры без сложного фундамента.
  • Равномерное распределение нагрузок. Цилиндр конструктивно прочнее — усилия распределяются по всей поверхности, нет слабых точек в углах.
  • Удержание тепла. Испытания показали, что даже при экстремальных морозах внутри удавалось поддерживать комфортную температуру.
  • Снег не задерживается. У прямоугольных построек сугробы наметает к стенам и углам. Круглая поверхность не дает снегу зацепиться — он просто скатывается.
  • Ветроустойчивость. Сильные порывы ветра на открытой местности создают огромную нагрузку. Обтекаемая форма переносит их легче, чем плоские стены с углами.
© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанкПередвижная столовая для строителей БАМа
Передвижная столовая для строителей БАМа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
Передвижная столовая для строителей БАМа

Недостатки, о которых не писали в журналах

Советская пресса 70-80-х восхищалась "цубиками", шутила, что это "Диогены XX века", живущие в бочках. Но у технологии были и минусы.
Слабые стороны ЦУБов:
  • Временный характер. ЦУБ изначально задумывался для вахтовиков, экспедиций, строителей. Для постоянной городской жизни он не подходил ни по площади, ни по комфорту.
  • Ощущение капсулы. Кому-то цилиндрическое помещение казалось уютным, а кому-то — давящим и тесным. Небольшие окна усиливали эффект замкнутости.
  • Сложное обслуживание. Когда конструкция старела, возникали проблемы с коррозией металла, износом утеплителя, протечками. Ремонт превращался в отдельный проект.
  • Неудобная планировка. Круглые стены съедают полезное пространство. Мебель приходилось подбирать специально, обычный шкаф просто не встанет к стене.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкИнтернациональный студенческий строительный отряд "Дружба" Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали
Интернациональный студенческий строительный отряд Дружба Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Интернациональный студенческий строительный отряд "Дружба" Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) на строительстве Байкало-Амурской магистрали

Почему проект свернули

Производство домов-бочек началось в 70-х, а к началу 90-х полностью прекратилось. Причин было несколько.
© РИА Новости / И. Зотин | Перейти в медиабанкТоварный состав едет по готовому участку Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Товарный состав едет по готовому участку Байкало-Амурской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / И. Зотин
Перейти в медиабанк
Товарный состав едет по готовому участку Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
Главная — изменение задачи. На БАМе и в других местах, где массово использовали "цубики", постепенно строили полноценную инфраструктуру. Временное жилье заменяли капитальными домами с нормальными квартирами. Необходимость в мобильных модулях отпала.

Вторая жизнь забытых бочек

Самое удивительное — ЦУБ не исчез вместе с Советским Союзом. Списанные модули скупали дачники. На участках появлялись необычные гостевые домики. Для кого-то это была экономия, для кого-то — ностальгия или просто любовь к необычным решениям.
Сегодня те дома-бочки, что остались, продолжают удивлять случайных прохожих. Потому что это не просто ржавый металл. Это память о том, как советские инженеры решали невозможные задачи. И о том, как обычная цистерна превратилась в дом, где можно было пережить суровую северную зиму.
© РИА Новости / Александр КряжевДом-бочка в Кировском районе Омска
Дом-бочка в Кировском районе Омска - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дом-бочка в Кировском районе Омска
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала