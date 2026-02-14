https://ria.ru/20260214/zemletryasenie-2074333605.html
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов тихоокеанского государства Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.02.2026
