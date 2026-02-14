Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими" - РИА Новости, 14.02.2026
22:42 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074441008.html
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими" - РИА Новости, 14.02.2026
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"
Комментарии Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбан выглядят "абсолютно дико" с точки зрения дипломатии, выразил свое мнение в... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T22:42:00+03:00
2026-02-14T22:42:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
богдан безпалько
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074438160.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074435858.html
украина
киев
венгрия
в мире, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, богдан безпалько, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Богдан Безпалько, Евросоюз
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"

Безпалько: слова Зеленского в отношении Орбана в Мюнхене выглядят абсолютно дико

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комментарии Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбан выглядят "абсолютно дико" с точки зрения дипломатии, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"С точки зрения дипломатии это все выглядит абсолютно дико. На конференции по безопасности два лидера делают публично друг другу замечания. Инициатором и автором хамского выступления был Зеленский, потому что он очень недоволен Орбаном. Он выступает против вступления Украины в ЕС", - сказал он в беседе с агентством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Худшее решение". На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского
Вчера, 21:56
Подобное поведение не красит Зеленского, как и Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая превращается в откровенный балаган, считает Безпалько.
"Можно было даже подискутировать, поспорить, но не опускаясь до сравнений личного характера, да ещё физического характера. Есть политики более харизматичные чем Зеленский, тут тоже можно сделать определенное сравнение", - резюмировал эксперт.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. Позднее Орбан прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что из-за его неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в блок.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Хуже некуда". Выходка Зеленского в Мюнхене вызвала ярость на Западе
Вчера, 21:22
 
В миреУкраинаКиевВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанБогдан БезпалькоЕвросоюз
 
 
