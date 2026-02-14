Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комментарии Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбан выглядят "абсолютно дико" с точки зрения дипломатии, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

"Можно было даже подискутировать, поспорить, но не опускаясь до сравнений личного характера, да ещё физического характера. Есть политики более харизматичные чем Зеленский, тут тоже можно сделать определенное сравнение", - резюмировал эксперт.