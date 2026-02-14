https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074438160.html
"Худшее решение". На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского
Канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х назвал отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией в 2022 году худшим решением. РИА Новости, 14.02.2026
