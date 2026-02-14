Рейтинг@Mail.ru
"Худшее решение". На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского - РИА Новости, 14.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 14.02.2026 (обновлено: 22:00 14.02.2026)
"Худшее решение". На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского
"Худшее решение". На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского
Канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х назвал отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией в 2022 году худшим решением. РИА Новости, 14.02.2026
2026
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х назвал отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией в 2022 году худшим решением.
"Однажды, когда нам наконец разрешат об этом поговорить, отказ Зеленского, поддержанный Байденом, от мирных переговоров с Россией в апреле 2022 года, а затем от просьбы генерала (Марка. — Прим. ред.) Милли о продолжении переговоров в ноябре 2022 года, войдет в число худших решений за последнее время", — написал он.

Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
