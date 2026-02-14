Рейтинг@Mail.ru
"Хуже некуда". Выходка Зеленского в Мюнхене вызвала ярость на Западе
21:22 14.02.2026
"Хуже некуда". Выходка Зеленского в Мюнхене вызвала ярость на Западе
"Хуже некуда". Выходка Зеленского в Мюнхене вызвала ярость на Западе
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского после его выступления.
"Хуже некуда". Выходка Зеленского в Мюнхене вызвала ярость на Западе

Профессор Дизен раскритиковал выступление Зеленского на Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского после его выступления.
Ранее глава киевского режима во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот не думает о наращивании армии для "сдерживания России", оскорбив его внешний вид.
"Мюнхенская конференция по безопасности в этом году прошла хуже некуда. Никакой стратегии, никакого здравого смысла, никакого достоинства — только детские угрозы и разжигание войны. Посмотрите, как Зеленский насмехается над фигурой Виктора Орбана", — отметил Дизен.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

Премьер Венгрии, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
