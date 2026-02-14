"Хуже некуда". Выходка Зеленского в Мюнхене вызвала ярость на Западе

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского после его выступления.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
