Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена при ракетном ударе, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", — сказал он.

Таким образом глава киевского режима ответил на вопрос о том, удалось ли Украине развернуть производство ракет "Фламинго", как планировалось ранее.

По словам Зеленского , удар был нанесен уже некоторое время назад.

Зеленский в августе прошлого года утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.