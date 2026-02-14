Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии - РИА Новости, 14.02.2026
20:46 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074432901.html
Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии
Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии - РИА Новости, 14.02.2026
Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии
2026-02-14T20:46:00+03:00
2026-02-14T20:46:00+03:00
в мире, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии

Зеленский признал удар по линии производства ракет "Фламинго"

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена при ракетном ударе, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа
Вчера, 20:28
Таким образом глава киевского режима ответил на вопрос о том, удалось ли Украине развернуть производство ракет "Фламинго", как планировалось ранее.
По словам Зеленского, удар был нанесен уже некоторое время назад.
Зеленский в августе прошлого года утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 18:11
 
Заголовок открываемого материала