Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии
Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии - РИА Новости, 14.02.2026
Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии
2026-02-14T20:46:00+03:00
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена при ракетном ударе, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", — сказал он.
Таким образом глава киевского режима ответил на вопрос о том, удалось ли Украине
развернуть производство ракет "Фламинго", как планировалось ранее.
По словам Зеленского
, удар был нанесен уже некоторое время назад.
Зеленский в августе прошлого года утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры.