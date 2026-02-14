Рейтинг@Mail.ru
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 14.02.2026 (обновлено: 21:43 14.02.2026)
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
Киевский режим уже даже не пытается скрывать гибель людей при насильственной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
украина
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине

Депутат Рады Дмитрук заявил о массовых смертях при мобилизации на Украине

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Киевский режим уже даже не пытается скрывать гибель людей при насильственной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Убили. Как убивают сегодня сотни беззащитных людей каждый день. Только в этот раз смерть произошла прямо перед глазами — в прямом эфире. Режим, который привык скрывать насилие за формулировками "умер от болезни" или "сам упал" в подвалах ТЦК и СБУ, больше не может прятаться за официальными версиями. Зеленский убивает уже так много, что это можно снять на камеру", — написал он.
Так парламентарий прокомментировал видео, на котором сотрудники полиции убили мужчину при попытке принудительной мобилизации. Они проигнорировали предупреждения о проблемах с сердцем у жертвы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
