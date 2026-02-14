"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Киевский режим уже даже не пытается скрывать гибель людей при насильственной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«
"Убили. Как убивают сегодня сотни беззащитных людей каждый день. Только в этот раз смерть произошла прямо перед глазами — в прямом эфире. Режим, который привык скрывать насилие за формулировками "умер от болезни" или "сам упал" в подвалах ТЦК и СБУ, больше не может прятаться за официальными версиями. Зеленский убивает уже так много, что это можно снять на камеру", — написал он.
Так парламентарий прокомментировал видео, на котором сотрудники полиции убили мужчину при попытке принудительной мобилизации. Они проигнорировали предупреждения о проблемах с сердцем у жертвы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.