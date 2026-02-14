МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Киевский режим уже даже не пытается скрывать гибель людей при насильственной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал видео, на котором сотрудники полиции убили мужчину при попытке принудительной мобилизации. Они проигнорировали предупреждения о проблемах с сердцем у жертвы.