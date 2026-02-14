Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции

МЮНХЕН (Германия), 14 фев - РИА Новости. Спикеров и участников Мюнхенской конференции по безопасности более 10 минут не пускали на территорию проведения форума, заставляя ждать за полицейскими кордонами проезда кортежа Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.

Меры контроля у пешеходного КПП в дни проведения Мюнхенской конференции по безопасности включают в себя два ряда металлических заграждений и живой кордон из полицейских, задача которых - не пропускать к пункту досмотра тех, у кого нет бейджика участника.

По сигналу полицейские установили третью линию металлических заграждений и перестали пропускать к КПП даже участников конференции. За минуту у прохода собрались два десятка человек, более половины из которых пытались пройти на территорию.

"Ждем... Зеленского", - с недовольством говорил по телефону по-польски участник конференции с синим бейджиком спикера.