Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции
14.02.2026
Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции
Спикеров и участников Мюнхенской конференции по безопасности более 10 минут не пускали на территорию проведения форума, заставляя ждать за полицейскими... РИА Новости, 14.02.2026
Новости
ru-RU
Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН (Германия), 14 фев - РИА Новости. Спикеров и участников Мюнхенской конференции по безопасности более 10 минут не пускали на территорию проведения форума, заставляя ждать за полицейскими кордонами проезда кортежа Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.
Меры контроля у пешеходного КПП в дни проведения Мюнхенской конференции по безопасности включают в себя два ряда металлических заграждений и живой кордон из полицейских, задача которых - не пропускать к пункту досмотра тех, у кого нет бейджика участника.
По сигналу полицейские установили третью линию металлических заграждений и перестали пропускать к КПП даже участников конференции. За минуту у прохода собрались два десятка человек, более половины из которых пытались пройти на территорию.
"Ждем... Зеленского", - с недовольством говорил по телефону по-польски участник конференции с синим бейджиком спикера.
Ожидание на улице продолжалось более десяти минут. После того, как автомобили кортежа проехали к отелю Bayerischer Hof, полицейские убрали дополнительную линию заграждений, толпа участников смогла попасть на территорию. С противоположной стороны вышли еще около десяти человек, которые также не могли покинуть территорию форума, пока проезжал кортеж Зеленского.
