https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074411566.html
Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции
Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2026
Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции
Спикеров и участников Мюнхенской конференции по безопасности более 10 минут не пускали на территорию проведения форума, заставляя ждать за полицейскими... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T17:58:00+03:00
2026-02-14T17:58:00+03:00
2026-02-14T17:58:00+03:00
в мире
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074189309_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_0ac0c88e13e703aa1e6e3df32ae956fc.jpg
https://ria.ru/20260214/orban-2074394566.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074391833.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074189309_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8f36d01696ac36bf2541fd8296c04ddf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции
РИА Новости: Зеленский заставил ждать на улице участников Мюнхенской конференции
МЮНХЕН (Германия), 14 фев - РИА Новости. Спикеров и участников Мюнхенской конференции по безопасности более 10 минут не пускали на территорию проведения форума, заставляя ждать за полицейскими кордонами проезда кортежа Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.
Меры контроля у пешеходного КПП в дни проведения Мюнхенской конференции по безопасности включают в себя два ряда металлических заграждений и живой кордон из полицейских, задача которых - не пропускать к пункту досмотра тех, у кого нет бейджика участника.
По сигналу полицейские установили третью линию металлических заграждений и перестали пропускать к КПП даже участников конференции. За минуту у прохода собрались два десятка человек, более половины из которых пытались пройти на территорию.
"Ждем... Зеленского", - с недовольством говорил по телефону по-польски участник конференции с синим бейджиком спикера.
Ожидание на улице продолжалось более десяти минут. После того, как автомобили кортежа проехали к отелю Bayerischer Hof, полицейские убрали дополнительную линию заграждений, толпа участников смогла попасть на территорию. С противоположной стороны вышли еще около десяти человек, которые также не могли покинуть территорию форума, пока проезжал кортеж Зеленского
.