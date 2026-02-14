Рейтинг@Mail.ru
"Разгромное поражение". В США забили тревогу из-за слов Зеленского о России - РИА Новости, 14.02.2026
17:31 14.02.2026
"Разгромное поражение". В США забили тревогу из-за слов Зеленского о России
"Разгромное поражение". В США забили тревогу из-за слов Зеленского о России
Заявления Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, звучат иррационально, заявил подполковник...
"Разгромное поражение". В США забили тревогу из-за слов Зеленского о России

Дэвис: Украина и ЕС должны поменять риторику, иначе их ждет полное поражение

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, звучат иррационально, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала"Deep Dive".
"Рассматривая это в контексте всего того, что произошло за это время <…> нам стоит сказать, что Украина и европейская сторона должны будут серьезно изменить свою риторику <…>, иначе мы станем свидетелями разгромного военного поражение украинской стороны и военной победы российской стороны. Единственный способ избежать этого — откровенно признать реальность", — отметил эксперт.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Умрете за еврорейх". Слова фон дер Ляйен об Украине ужаснули журналиста
Вчера, 16:46
Дэвис подчеркнул, что прошедшие трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США не повлияли на позицию Владимира Зеленского. Как отметил военный, это можно было бы оправдать лишь тем, что глава киевского режима имеет некий "козырь в рукаве", который может изменить ход боевых действий, однако это не соответствует действительности.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
Вчера, 16:05
 
