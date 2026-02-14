Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 14.02.2026 (обновлено: 16:15 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074392416.html
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сейчас мало кто удивлен манипуляцией, которую Владимир Зеленский осуществляет в контексте... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:44:00+03:00
2026-02-14T16:15:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a36d9f2646d97d1724cab6298d81e88b.jpg
https://ria.ru/20260213/saldo-2074097242.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188865_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8a5a82adf4ffbae95d9522c7cc773354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине, владимир зеленский
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский
Захарова высказалась о манипуляциях Зеленского темой выборов на Украине

Захарова: уже мало кто удивлен манипуляциям Зеленского насчет выборов на Украине

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сейчас мало кто удивлен манипуляцией, которую Владимир Зеленский осуществляет в контексте электоральных процессов на Украине.
"Сейчас мало кто удивлен той манипуляцией, который он (Зеленский - ред.) проводит в контексте электорального процесса на Украине", - сказала она журналистам.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сальдо назвал слова Зеленского о выборах на Украине фарсом
13 февраля, 10:29
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала