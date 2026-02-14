МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский рассматривает вариант побега с Украины, такое мнение выразил бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
"Европейские лидеры пытаются избежать политической расплаты, которая ждет их, когда их избиратели осознают, что им лгали. Кто захочет голосовать за Мерца, Макрона, Туска, Стармера и всех других бездарных политиков, когда станет ясно, что они безжалостно обманули народ Европы, ввязавшись в глупую и безнадежную опосредованную войну на Украине? <…> Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами", — говорится в публикации.
По мнению дипломата, именно это не дает европейским лидерам признать свое поражение в украинском конфликте, ведь с самого его начала они внушали своим гражданам, что Киев обязательно победит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.