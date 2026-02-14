Рейтинг@Mail.ru
"Ждет расплата". На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074391833.html
"Ждет расплата". На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
"Ждет расплата". На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины - РИА Новости, 14.02.2026
"Ждет расплата". На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Владимир Зеленский рассматривает вариант побега с Украины, такое мнение выразил бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:32:00+03:00
2026-02-14T15:32:00+03:00
в мире
украина
киев
европа
владимир зеленский
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_82c881711592860b9255ebe4e76d67c5.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074353138.html
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074350038.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_102f758b2bb86e8a42a71667c5b7a73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
"Ждет расплата". На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины

SC: Зеленский рассматривает идею побега с Украины

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский рассматривает вариант побега с Украины, такое мнение выразил бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
"Европейские лидеры пытаются избежать политической расплаты, которая ждет их, когда их избиратели осознают, что им лгали. Кто захочет голосовать за Мерца, Макрона, Туска, Стармера и всех других бездарных политиков, когда станет ясно, что они безжалостно обманули народ Европы, ввязавшись в глупую и безнадежную опосредованную войну на Украине? <…> Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленский дерзко ответил Трампу
Вчера, 10:26
Как отметил Прауд, ни Брюссель, ни Киев больше не могут позволить себе продолжение боевых действий, а постоянное финансирование Украины провоцирует все большую политическую рознь в Европе.
По мнению дипломата, именно это не дает европейским лидерам признать свое поражение в украинском конфликте, ведь с самого его начала они внушали своим гражданам, что Киев обязательно победит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского
Вчера, 09:48
 
В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала