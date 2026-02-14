Зеленский оговорился на выступлении в Мюнхене, назвав программу проблемой

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский оговорился во время своего выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, назвав проблемой программу PURL, в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.