Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оговорился на выступлении в Мюнхене, назвав программу проблемой - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074385699.html
Зеленский оговорился на выступлении в Мюнхене, назвав программу проблемой
Зеленский оговорился на выступлении в Мюнхене, назвав программу проблемой - РИА Новости, 14.02.2026
Зеленский оговорился на выступлении в Мюнхене, назвав программу проблемой
Владимир Зеленский оговорился во время своего выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, назвав проблемой программу PURL, в рамках... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:54:00+03:00
2026-02-14T14:54:00+03:00
в мире
мюнхен
киев
украина
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_82c881711592860b9255ebe4e76d67c5.jpg
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074353138.html
мюнхен
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074188887_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_102f758b2bb86e8a42a71667c5b7a73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, киев, украина, владимир зеленский, оон
В мире, Мюнхен, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ООН
Зеленский оговорился на выступлении в Мюнхене, назвав программу проблемой

Зеленский оговорился на выступлении в Мюнхене, назвав программу PURL проблемой

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский оговорился во время своего выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, назвав проблемой программу PURL, в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.
"PURL - это проблема... программа", - сказал Зеленский во время своей речи на английском языке. Трансляция конференции по безопасности в Мюнхене велась на YouTube-канале мероприятия.
Сам Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре, выступая на Совете Безопасности ООН, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Говоря на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправил себя.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленский дерзко ответил Трампу
Вчера, 10:26
 
В миреМюнхенКиевУкраинаВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала