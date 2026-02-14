Зеленский оговорился на выступлении в Мюнхене, назвав программу проблемой

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский оговорился во время своего выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, назвав проблемой программу PURL, в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.
"PURL - это проблема... программа", - сказал Зеленский во время своей речи на английском языке. Трансляция конференции по безопасности в Мюнхене велась на YouTube-канале мероприятия.
Сам Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре, выступая на Совете Безопасности ООН, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Говоря на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправил себя.
