Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 14.02.2026 (обновлено: 14:54 14.02.2026)
Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире
Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире - РИА Новости, 14.02.2026
Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире
Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
украина
Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире

Зеленский грубо высказался об Орбане на Мюнхенской конференции

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует издание "Страна".

"Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Зеленский высказался о соглашении об окончании конфликта
Вчера, 12:48
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

Премьер Венгрии, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Вчера, 12:03
 
