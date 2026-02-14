Зеленский оскорбил Орбана в прямом эфире

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует издание "Страна". "Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта", — заявил он.

Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.



Премьер Венгрии, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.