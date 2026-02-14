Зеленский высказался о соглашении об окончании конфликта

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение по Украине одним большим пакетом, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует Guardian. "Трамп хочет утвердить мирное соглашение “сразу”, поскольку ему “нравятся вещи в одном большом пакете”, как он сделал со своим “единым, большим, красивым законопроектом”, — утверждает он.

При этом Зеленский добавил, что последовательность согласования здесь важна.



Глава Белого дома заявил в пятницу, что главе киевского режима не стоит упускать возможность заключить сделку с Москвой. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.



В мае палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.