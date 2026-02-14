Рейтинг@Mail.ru
Зеленский высказался о соглашении об окончании конфликта - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 14.02.2026
Зеленский высказался о соглашении об окончании конфликта
Зеленский высказался о соглашении об окончании конфликта - РИА Новости, 14.02.2026
Зеленский высказался о соглашении об окончании конфликта
Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение по Украине одним большим пакетом, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует Guardian. "Трамп хочет... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
Зеленский высказался о соглашении об окончании конфликта

Зеленский: Трамп хочет заключить соглашение по Украине одним большим пакетом

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение по Украине одним большим пакетом, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует Guardian.

"Трамп хочет утвердить мирное соглашение “сразу”, поскольку ему “нравятся вещи в одном большом пакете”, как он сделал со своим “единым, большим, красивым законопроектом”, — утверждает он.
При этом Зеленский добавил, что последовательность согласования здесь важна.

Глава Белого дома заявил в пятницу, что главе киевского режима не стоит упускать возможность заключить сделку с Москвой. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.

В мае палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
