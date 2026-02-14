Зеленский дерзко ответил Трампу

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку, пишет издание "Страна". "Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед. Мы пошли на множество компромиссов", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность".



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков Соединенных Штатов, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.