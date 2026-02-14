https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074353138.html
Зеленский дерзко ответил Трампу
Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку, пишет издание "Страна". "Есть некоторые сигналы от... РИА Новости, 14.02.2026
Зеленский резко ответил на призыв Трампа быстрее заключить сделку
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку, пишет издание "Страна".
"Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед. Мы пошли на множество компромиссов", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков Соединенных Штатов, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.