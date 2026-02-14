Рейтинг@Mail.ru
Зеленский дерзко ответил Трампу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 14.02.2026 (обновлено: 20:37 14.02.2026)
Зеленский дерзко ответил Трампу
Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
украина
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский дерзко ответил Трампу

Зеленский резко ответил на призыв Трампа быстрее заключить сделку

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку, пишет издание "Страна".

"Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед. Мы пошли на множество компромиссов", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского
Вчера, 09:48
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков Соединенных Штатов, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
Сотрудники полиции перед зданием канцелярии в Берлине перед началом переговоров по Украине - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине
Вчера, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
