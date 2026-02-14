Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией
05:32 14.02.2026 (обновлено: 07:26 14.02.2026)
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией
Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Россией и США по украинскому урегулированию, назвав их "техническими", после чего ему пришлось извиняться перед РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T05:32:00+03:00
2026-02-14T07:26:00+03:00
в мире
сша
россия
абу-даби
владимир зеленский
politico
мирный план сша по украине
в мире, сша, россия, абу-даби, владимир зеленский, politico, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Politico, Мирный план США по Украине
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией

Зеленский понизил статус встреч с РФ и США и извинился перед своей делегацией

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Россией и США по украинскому урегулированию, назвав их "техническими", после чего ему пришлось извиняться перед своей делегацией.
"Что сделали американцы, что сделала команда (Спецпредставителей США. — Прим. ред.) Джареда (Кушнера. — Прим. ред.) и Стива (Уиткоффа. — Прим. ред.), команда (Президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа — подтолкнула русских к трехсторонним переговорам на "техническом уровне". Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал "технический уровень", — сказал Зеленский в интервью изданию Politico, говоря о переговорах в Абу-Даби.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
