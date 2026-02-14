https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074332548.html
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией - РИА Новости, 14.02.2026
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией
Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Россией и США по украинскому урегулированию, назвав их "техническими", после чего ему пришлось извиняться перед РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T05:32:00+03:00
2026-02-14T05:32:00+03:00
2026-02-14T07:26:00+03:00
в мире
сша
россия
абу-даби
владимир зеленский
politico
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260213/zelenskij-2074314418.html
сша
россия
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, абу-даби, владимир зеленский, politico, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Politico, Мирный план США по Украине
Зеленскому пришлось извиняться из-за понижения статуса встреч с Россией
Зеленский понизил статус встреч с РФ и США и извинился перед своей делегацией