Зеленский прибыл на конференцию в Мюнхен, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2026
12:54 14.02.2026
Зеленский прибыл на конференцию в Мюнхен, пишут СМИ
Владимир Зеленский прибыл на конференцию по безопасности в Мюнхене для участия во втором дне мероприятия, сообщает украинский канал "Новости.Live". РИА Новости, 14.02.2026
в мире, мюнхен, россия, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Мюнхен, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на конференцию по безопасности в Мюнхене для участия во втором дне мероприятия, сообщает украинский канал "Новости.Live".
"Владимир Зеленский прибыл для участия во втором дне конференции по безопасности в Мюнхене", - говорится в публикации, опубликованной в Telegram-канале СМИ.
Ранее организаторы Мюнхенской конференции подтвердили, что Зеленский возглавит на ней украинскую делегацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала, поскольку на нее перестали приглашать тех, кто придерживается альтернативных точек зрения.
Зеленский дерзко ответил Трампу
Зеленский дерзко ответил Трампу
