Зеленский прибыл на конференцию в Мюнхен, пишут СМИ
Владимир Зеленский прибыл на конференцию по безопасности в Мюнхене для участия во втором дне мероприятия, сообщает украинский канал "Новости.Live". РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:54:00+03:00
в мире
мюнхен
россия
владимир зеленский
сергей лавров
мюнхен
россия
в мире, мюнхен, россия, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Мюнхен, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
