Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призовет Европу отказаться от зависимости от США в области обороны и усилить внутриевропейское взаимодействие, следует из выдержек из речи, с которой Стармер должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.