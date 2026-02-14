Рейтинг@Mail.ru
Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США - РИА Новости, 14.02.2026
04:41 14.02.2026
Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США
Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США - РИА Новости, 14.02.2026
Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призовет Европу отказаться от зависимости от США в области обороны и усилить внутриевропейское взаимодействие,... РИА Новости, 14.02.2026
в мире
европа
сша
великобритания
кир стармер
нато
мюнхенская конференция по безопасности
европа
сша
великобритания
в мире, европа, сша, великобритания, кир стармер, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Великобритания, Кир Стармер, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Стармер в своей речи призовет Европу отказаться от зависимости от США

Стармер призовет Европу отказаться от зависимости от США в области обороны

Кир Стармер
© AP Photo / Alastair Grant
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призовет Европу отказаться от зависимости от США в области обороны и усилить внутриевропейское взаимодействие, следует из выдержек из речи, с которой Стармер должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Он скажет, что США остаются незаменимым союзником и внесли беспрецедентный вклад в европейскую безопасность. Но по мере изменения собственной стратегии национальной безопасности Европа должна перейти от чрезмерной зависимости к взаимозависимости... Европе необходимо отказаться от чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов и перейти к более европейскому НАТО", - говорится в выдержках, опубликованных на сайте британского правительства.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио прибывает в Мюнхен для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции
Вчера, 04:59
 
В миреЕвропаСШАВеликобританияКир СтармерНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
