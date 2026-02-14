https://ria.ru/20260214/zapad-2074376734.html
Посол в Германии прокомментировал планы Запада по изоляции России
Посол в Германии прокомментировал планы Запада по изоляции России
Планы Запада по изоляции России и нанесению ей стратегического поражения потерпели неудачу, однако Германия во многом продолжает оставаться их заложником,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:49:00+03:00
2026-02-14T13:49:00+03:00
2026-02-14T13:50:00+03:00
Посол Нечаев: планы Запада по изоляции РФ потерпели неудачу
БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Планы Запада по изоляции России и нанесению ей стратегического поражения потерпели неудачу, однако Германия во многом продолжает оставаться их заложником, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Политические элиты ФРГ
с энтузиазмом поддержали задачу нанесения России
"стратегического поражения", что подразумевало объединение коллективным Западом сил и средств для военно-технического, политического и финансового содействия киевскому режиму, усиление санкционного давления на нашу страну, попытки ввергнуть ее в международную изоляцию, изъять ее суверенные активы. Эти планы продемонстрировали свою нежизнеспособность, однако Берлин
во многом и сегодня остается их заложником", - сказал он.
Посол напомнил, что после начала российской спецоперации власти ФРГ провозгласили курс "смены эпох", заключающийся в разрушении уникального многообразия российско-германских отношений, выстраивавшихся на протяжении десятилетий. На этом фоне говорить о конструктивном диалоге между РФ и Германией трудно, добавил глава дипмиссии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.