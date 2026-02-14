БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Планы Запада по изоляции России и нанесению ей стратегического поражения потерпели неудачу, однако Германия во многом продолжает оставаться их заложником, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Посол напомнил, что после начала российской спецоперации власти ФРГ провозгласили курс "смены эпох", заключающийся в разрушении уникального многообразия российско-германских отношений, выстраивавшихся на протяжении десятилетий. На этом фоне говорить о конструктивном диалоге между РФ и Германией трудно, добавил глава дипмиссии.