13:49 14.02.2026 (обновлено: 13:50 14.02.2026)
Посол в Германии прокомментировал планы Запада по изоляции России
Посол в Германии прокомментировал планы Запада по изоляции России
в мире
германия
россия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
2026
в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат)
Посол в Германии прокомментировал планы Запада по изоляции России

Посол Нечаев: планы Запада по изоляции РФ потерпели неудачу

Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Планы Запада по изоляции России и нанесению ей стратегического поражения потерпели неудачу, однако Германия во многом продолжает оставаться их заложником, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Политические элиты ФРГ с энтузиазмом поддержали задачу нанесения России "стратегического поражения", что подразумевало объединение коллективным Западом сил и средств для военно-технического, политического и финансового содействия киевскому режиму, усиление санкционного давления на нашу страну, попытки ввергнуть ее в международную изоляцию, изъять ее суверенные активы. Эти планы продемонстрировали свою нежизнеспособность, однако Берлин во многом и сегодня остается их заложником", - сказал он.
Посол напомнил, что после начала российской спецоперации власти ФРГ провозгласили курс "смены эпох", заключающийся в разрушении уникального многообразия российско-германских отношений, выстраивавшихся на протяжении десятилетий. На этом фоне говорить о конструктивном диалоге между РФ и Германией трудно, добавил глава дипмиссии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.
