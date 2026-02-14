Рейтинг@Mail.ru
Рубио призвал реформировать систему глобального сотрудничества на Западе - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 14.02.2026 (обновлено: 11:28 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/zapad-2074358872.html
Рубио призвал реформировать систему глобального сотрудничества на Западе
Рубио призвал реформировать систему глобального сотрудничества на Западе - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио призвал реформировать систему глобального сотрудничества на Западе
Западным странам не следует отказываться от созданной ими системы международного сотрудничества и глобальных институтов, однако эти структуры нуждаются в... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:24:00+03:00
2026-02-14T11:28:00+03:00
в мире
марко рубио
сша
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013026703_0:222:3073:1951_1920x0_80_0_0_c861d7b80db19d29a028b52282263170.jpg
https://ria.ru/20260214/oon-2074357497.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013026703_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b05a19290e1eb5d1ec7fbf5188bd6c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марко рубио, сша, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Марко Рубио, США, Мюнхенская конференция по безопасности
Рубио призвал реформировать систему глобального сотрудничества на Западе

Рубио: созданная Западом система глобального сотрудничества нуждается в реформе

© AP Photo / Matt RourkeМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Западным странам не следует отказываться от созданной ими системы международного сотрудничества и глобальных институтов, однако эти структуры нуждаются в реформировании и обновлении, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«
"Нам не нужно отказываться от системы международного сотрудничества, которую мы создали, и нам не нужно демонтировать глобальные институты прежнего порядка, которые мы вместе построили. Но их необходимо реформировать. Их необходимо перестроить", — сказал он.
Рубио подчеркнул, что речь идет не о разрушении существующей архитектуры международных отношений, а о ее адаптации к современным вызовам.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио высказался о проблемах ООН
Вчера, 11:19
 
В миреМарко РубиоСШАМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала