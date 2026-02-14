Рейтинг@Mail.ru
09:42 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zapad-2074349372.html
Посол в Осло рассказал об усилении психоза о неизбежности войны с Россией
2026-02-14T09:42:00+03:00
2026-02-14T09:42:00+03:00
в мире
россия
норвегия
николай корчунов
россия
норвегия
в мире, россия, норвегия, николай корчунов
В мире, Россия, Норвегия, Николай Корчунов
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Психоз о неизбежности "войны с Россией" усилился на Западе после того, как стало очевидно, что задача о нанесении "стратегического поражения" России несбыточна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Запугивание Россией уже приобретает фантасмагорический характер, сопровождающийся растущим психозом о неизбежности "войны с Россией", который усилился после того, как стало очевидно, что задача о нанесении нам "стратегического поражения" стала несбыточной", - сказал глава дипмиссии.
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Российский посол сообщил о военных приготовлениях в Норвегии
Вчера, 10:19
Корчунов добавил, что норвежские власти разослали письма жителям страны с призывом быть готовыми к тому, что их дома, автомобили, лодки и иное имущество будет конфисковано "в случае возможной полномасштабной войны с Россией", а также порекомендовали населению запасаться водой и продуктами питания.
"При этом раздувающие истерию явно игнорируют тот факт, что в Норвегии на данный момент, как и ранее, продолжают функционировать целых три дипломатические миссии, что уже само по себе является не только гарантией отсутствия каких-либо агрессивных действий и замыслов, но и свидетельством приверженности российской стороны политико-дипломатическим, а не силовым методам защиты своих национальных интересов", - сказал посол.
Глава диппредставительства отметил, что обеспечение бесперебойной работы загранпредставительств - это самая лучшая инвестиция в безопасность.
"Российские дипломаты при этом бомбоубежищ не обустраивают, продуктами питания и водой не запасаются, продолжают исходить из здравого смысла. Надеемся, что и принимающая сторона будет придерживаться аналогичных подходов", - заключил посол.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол в Осло рассказал о военных приготовлениях Норвегии, Швеции и Дании
09:05
 
В миреРоссияНорвегияНиколай Корчунов
 
 
