Посол в Осло рассказал об усилении психоза о неизбежности войны с Россией

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Психоз о неизбежности "войны с Россией" усилился на Западе после того, как стало очевидно, что задача о нанесении "стратегического поражения" России несбыточна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

"Запугивание Россией уже приобретает фантасмагорический характер, сопровождающийся растущим психозом о неизбежности "войны с Россией", который усилился после того, как стало очевидно, что задача о нанесении нам "стратегического поражения" стала несбыточной", - сказал глава дипмиссии.

Корчунов добавил, что норвежские власти разослали письма жителям страны с призывом быть готовыми к тому, что их дома, автомобили, лодки и иное имущество будет конфисковано "в случае возможной полномасштабной войны с Россией", а также порекомендовали населению запасаться водой и продуктами питания.

"При этом раздувающие истерию явно игнорируют тот факт, что в Норвегии на данный момент, как и ранее, продолжают функционировать целых три дипломатические миссии, что уже само по себе является не только гарантией отсутствия каких-либо агрессивных действий и замыслов, но и свидетельством приверженности российской стороны политико-дипломатическим, а не силовым методам защиты своих национальных интересов", - сказал посол.

Глава диппредставительства отметил, что обеспечение бесперебойной работы загранпредставительств - это самая лучшая инвестиция в безопасность.