Посол в Осло рассказал об усилении психоза о неизбежности войны с Россией
Посол в Осло рассказал об усилении психоза о неизбежности войны с Россией - РИА Новости, 14.02.2026
Посол в Осло рассказал об усилении психоза о неизбежности войны с Россией
Психоз о неизбежности "войны с Россией" усилился на Западе после того, как стало очевидно, что задача о нанесении "стратегического поражения" России несбыточна, РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T09:42:00+03:00
2026-02-14T09:42:00+03:00
2026-02-14T09:42:00+03:00
Посол в Осло рассказал об усилении психоза о неизбежности войны с Россией
Посол Корчунов: на Западе усилился психоз о неизбежности войны с Россией
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Психоз о неизбежности "войны с Россией" усилился на Западе после того, как стало очевидно, что задача о нанесении "стратегического поражения" России несбыточна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Запугивание Россией
уже приобретает фантасмагорический характер, сопровождающийся растущим психозом о неизбежности "войны с Россией", который усилился после того, как стало очевидно, что задача о нанесении нам "стратегического поражения" стала несбыточной", - сказал глава дипмиссии.
Корчунов
добавил, что норвежские власти разослали письма жителям страны с призывом быть готовыми к тому, что их дома, автомобили, лодки и иное имущество будет конфисковано "в случае возможной полномасштабной войны с Россией", а также порекомендовали населению запасаться водой и продуктами питания.
"При этом раздувающие истерию явно игнорируют тот факт, что в Норвегии
на данный момент, как и ранее, продолжают функционировать целых три дипломатические миссии, что уже само по себе является не только гарантией отсутствия каких-либо агрессивных действий и замыслов, но и свидетельством приверженности российской стороны политико-дипломатическим, а не силовым методам защиты своих национальных интересов", - сказал посол.
Глава диппредставительства отметил, что обеспечение бесперебойной работы загранпредставительств - это самая лучшая инвестиция в безопасность.
"Российские дипломаты при этом бомбоубежищ не обустраивают, продуктами питания и водой не запасаются, продолжают исходить из здравого смысла. Надеемся, что и принимающая сторона будет придерживаться аналогичных подходов", - заключил посол.