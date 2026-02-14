Рейтинг@Mail.ru
19:51 14.02.2026 (обновлено: 19:53 14.02.2026)
россия, мария захарова, северный поток, общество
Россия, Мария Захарова, Северный поток, Общество
Захарова прокомментировала новые заявления по якобы отравлению Навального*

Захарова: комментарий о якобы отравлении Навального будет после анализов

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости новые заявления из-за рубежа о якобы отравлении Алексея Навального* токсином заявила, что комментарий будет тогда, когда будут предъявлены результаты анализов.
"В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по "Северному потоку 1 и 2", они вспоминают о Навальном*. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального*, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. Когда их спрашивали о местонахождении Скрипалей... И так по кругу", - сказала она.
"Будут результаты анализов, будут формулы веществ - будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления - это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада", - заключила Захарова.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ
РоссияМария ЗахароваСеверный потокОбщество
 
 
