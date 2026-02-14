Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Для перевода Запорожской АЭС в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России надо восстановить необходимый объем воды в Каховском водохранилище - это ключевое условие, без которого запуск станции невозможен, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
«
"Сейчас на данный момент основная задача – это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого – нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой – например восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции, восстановить те линии электропередач, линии связи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности", - сказал Черничук.
По его словам, для перевода энергоблоков станции в режим генерации должны быть гарантированы требуемые для их безопасной работы объемы воды.
«
"Без выполнения условий по водоснабжению, естественно, никакой речи о пуске блоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы. Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - сказал Черничук.
Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции
11 февраля, 02:57