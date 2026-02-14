Рейтинг@Mail.ru
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
13:46 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/zaes-2074376558.html
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен - РИА Новости, 14.02.2026
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
Для перевода Запорожской АЭС в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России надо восстановить необходимый объем воды в Каховском водохранилище -... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:46:00+03:00
2026-02-14T13:46:00+03:00
россия
днепр (река)
энергодар
запорожская аэс
россия
днепр (река)
энергодар
россия, днепр (река), энергодар, запорожская аэс
Россия, Днепр (река), Энергодар, Запорожская АЭС
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен

Черничук: ЗАЭС нуждается в восстановлении Каховского водохранилища

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Для перевода Запорожской АЭС в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России надо восстановить необходимый объем воды в Каховском водохранилище - это ключевое условие, без которого запуск станции невозможен, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
«
"Сейчас на данный момент основная задача – это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого – нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой – например восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции, восстановить те линии электропередач, линии связи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности", - сказал Черничук.
По его словам, для перевода энергоблоков станции в режим генерации должны быть гарантированы требуемые для их безопасной работы объемы воды.
«
"Без выполнения условий по водоснабжению, естественно, никакой речи о пуске блоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы. Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - сказал Черничук.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
РоссияДнепр (река)ЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
