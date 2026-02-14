https://ria.ru/20260214/yug-2074369190.html
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 14.02.2026
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера Spartan производства Великобритании и пять бронеавтомобилей за сутки в зоне ответственности "Южной"... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:35:00+03:00
2026-02-14T12:35:00+03:00
2026-02-14T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
великобритания
славянск
министерство обороны рф (минобороны рф)
краматорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_0:21:3173:1806_1920x0_80_0_0_d5f6139a0f51da4eff72983c0f03299c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
великобритания
славянск
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_adcf61fe652137f0036097082627ad64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания, славянск, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Славянск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краматорск
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне "Южной" группировки войск