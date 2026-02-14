Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 14.02.2026 (обновлено: 12:42 14.02.2026)
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 14.02.2026
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера Spartan производства Великобритании и пять бронеавтомобилей за сутки в зоне ответственности "Южной"... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
великобритания
славянск
министерство обороны рф (минобороны рф)
краматорск
безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания, славянск, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Славянск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краматорск
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне "Южной" группировки войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера Spartan производства Великобритании и пять бронеавтомобилей за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке министерства.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Миньковка, Голубовка, Кривая Лука и Константиновка Донецкой Народной Республики, уточнило МО.
«
"Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортера Spartan производства Великобритании и пять бронеавтомобилей, из них два - западного производства. Уничтожены 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств", - следует из сводки Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВеликобританияСлавянскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Краматорск
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
