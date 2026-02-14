В работе крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки

ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" задерживает выработку и отправку электричества из-за неполадок, передает Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" задерживает выработку и отправку электричества из-за неполадок, передает Киодо

Первоначально перезапуск реактора наметили на 20 января, затем перенесли на 21-е число. После этого компания-оператор взяла паузу для выяснения причин технических проблем, и реактор перезапустили только 9 февраля.

Он должен был начать вырабатывать электричество в тестовом режиме во второй половине дня в воскресенье, но теперь выяснилось, что из-за выхода из строя прибора, который измеряет изменения нейтронов в корпусе реактора, возникнет задержка как минимум на полсуток.

Согласно прежним планам, реактор должен был начать вырабатывать электричество в промышленных объемах 18 марта. Пока неизвестно, будут ли эти сроки скорректированы.

Последний из семи реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива" начал производить электричество в 1997 году. Мощность станции достигла 8,2 гигаватта. Однако в 2003-м ее остановили, как и все реакторы, из-за нарушений в записях происшествий. Позднее работу восстановили, но из-за сильного землетрясения в Ниигате в 2007 году станция вновь была полностью остановлена.