В работе крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки - РИА Новости, 14.02.2026
18:26 14.02.2026 (обновлено: 20:02 14.02.2026)
В работе крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки
Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" задерживает выработку и отправку электричества из-за неполадок, передает Киодо.
в мире, япония
В мире, Япония
В работе крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки

Киодо: шестой реактор крупнейшей в мире АЭС задерживает выработку электричества

Японская атомная электростанция "Касивадзаки-Карива"
Японская атомная электростанция Касивадзаки-Карива
© AP Photo / Junji Kurokawa
Японская атомная электростанция "Касивадзаки-Карива". Архивное фото
ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" задерживает выработку и отправку электричества из-за неполадок, передает Киодо.
Первоначально перезапуск реактора наметили на 20 января, затем перенесли на 21-е число. После этого компания-оператор взяла паузу для выяснения причин технических проблем, и реактор перезапустили только 9 февраля.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Шойгу рассказал, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении
13 февраля, 11:40
Он должен был начать вырабатывать электричество в тестовом режиме во второй половине дня в воскресенье, но теперь выяснилось, что из-за выхода из строя прибора, который измеряет изменения нейтронов в корпусе реактора, возникнет задержка как минимум на полсуток.
Согласно прежним планам, реактор должен был начать вырабатывать электричество в промышленных объемах 18 марта. Пока неизвестно, будут ли эти сроки скорректированы.
Последний из семи реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива" начал производить электричество в 1997 году. Мощность станции достигла 8,2 гигаватта. Однако в 2003-м ее остановили, как и все реакторы ТЕРСО, из-за нарушений в записях происшествий. Позднее работу восстановили, но из-за сильного землетрясения в Ниигате в 2007 году станция вновь была полностью остановлена.
С 2009 по 2011 год были перезапущены несколько реакторов, но на станции происходили возгорания и незначительные утечки радиации, которые тем не менее не наносили ущерба окружающей среде. С 2011-го АЭС останавливали из-за крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 и аварии на "Фукусиме-1". В 2017 году регулятор дал разрешение на перезапуск шестого и седьмого реакторов, но в апреле 2021-го, когда выявили серьезные недочеты в антитеррористических мерах, перезапуск станции запретили почти на три года.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия ведет диалог с Индией о постройке новых АЭС
11 февраля, 14:18
 
