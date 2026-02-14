В Киеве прогремели взрывы

https://ria.ru/20260214/vzryvy-2074316325.html
Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 14.02.2026
