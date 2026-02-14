Выставка собак и кошек "Золотая лапа"

Приглашены и усатые звезды. На фото — абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Он занял первое место в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек, обойдя в конкурсе полторы тысячи соперников и соперниц из разных стран.