12:20 14.02.2026
Выставка собак и кошек "Золотая лапа"
Выставка собак и кошек "Золотая лапа"
РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:20:00+03:00
2026-02-14T12:20:00+03:00
Выставка собак и кошек "Золотая лапа"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАбиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве
В Гостином Дворе в Москве проходит выставка лучших собак и кошек России "Золотая лапа".

В Гостином Дворе в Москве проходит выставка лучших собак и кошек России "Золотая лапа".

На фото: собака породы миниатюрная американская овчарка.

На фото: собака породы миниатюрная американская овчарка.

Ожидается, что здесь покажут более полутора тысяч собак и около трех сотен кошек.

На фото: девушка держит в руках котят британской породы (золотая шиншилла).

Ожидается, что здесь покажут более полутора тысяч собак и около трех сотен кошек.

На фото: девушка держит в руках котят британской породы (золотая шиншилла).

Приглашены и усатые звезды. На фото — абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Он занял первое место в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек, обойдя в конкурсе полторы тысячи соперников и соперниц из разных стран.

Приглашены и усатые звезды. На фото — абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Он занял первое место в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек, обойдя в конкурсе полторы тысячи соперников и соперниц из разных стран.

У выставки насыщенная программа.

На фото: собака породы американский булли.

У выставки насыщенная программа.

На фото: собака породы американский булли.

Здесь соберутся волонтеры, заводчики, кинологи и другие специалисты.

На фото: собака породы ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака).

Здесь соберутся волонтеры, заводчики, кинологи и другие специалисты.

На фото: собака породы ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака).

На фото: участница конкурса на звание лучшего грумера России МСФ.

На фото: участница конкурса на звание лучшего грумера России МСФ.

Помимо мастер-классов и конкурсов, будут проводиться и лекции.

На фото: девушка держит на руках собаку породы пудель.

Помимо мастер-классов и конкурсов, будут проводиться и лекции.

На фото: девушка держит на руках собаку породы пудель.

Особое внимание будет уделено служебным собакам. Здесь пройдут соревнования кинологических подразделений.

Особое внимание будет уделено служебным собакам. Здесь пройдут соревнования кинологических подразделений.

Организаторы выставки делают ставку на осознанное отношение к животным.

Организаторы выставки делают ставку на осознанное отношение к животным.

Так, на одной из центральных площадок разместятся представители приютов.

На фото: кошка породы селкирк рекс.

Так, на одной из центральных площадок разместятся представители приютов.

На фото: кошка породы селкирк рекс.

Они расскажут о важности стерилизации и чипирования.

На фото: собаки породы золотистый ретривер.

Они расскажут о важности стерилизации и чипирования.

На фото: собаки породы золотистый ретривер.

Выставка продлится с 13 по 15 февраля.

На фото: собака породы американская акита.

Выставка продлится с 13 по 15 февраля.

На фото: собака породы американская акита.

