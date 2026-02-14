Выставка собак и кошек "Золотая лапа"

В Гостином Дворе в Москве проходит выставка лучших собак и кошек России "Золотая лапа".
На фото: собака породы миниатюрная американская овчарка.
Ожидается, что здесь покажут более полутора тысяч собак и около трех сотен кошек.
На фото: девушка держит в руках котят британской породы (золотая шиншилла).
Приглашены и усатые звезды. На фото — абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Он занял первое место в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек, обойдя в конкурсе полторы тысячи соперников и соперниц из разных стран.
У выставки насыщенная программа.
На фото: собака породы американский булли.
Здесь соберутся волонтеры, заводчики, кинологи и другие специалисты.
На фото: собака породы ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака).
На фото: участница конкурса на звание лучшего грумера России МСФ.
Помимо мастер-классов и конкурсов, будут проводиться и лекции.
На фото: девушка держит на руках собаку породы пудель.
Особое внимание будет уделено служебным собакам. Здесь пройдут соревнования кинологических подразделений.
Организаторы выставки делают ставку на осознанное отношение к животным.
Так, на одной из центральных площадок разместятся представители приютов.
На фото: кошка породы селкирк рекс.
Они расскажут о важности стерилизации и чипирования.
На фото: собаки породы золотистый ретривер.
Выставка продлится с 13 по 15 февраля.
На фото: собака породы американская акита.
