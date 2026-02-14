https://ria.ru/20260214/vsu-2074428980.html
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти - РИА Новости, 14.02.2026
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти
Число сбитых при атаке ВСУ целей в Севастополе выросло до девяти, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:09:00+03:00
2026-02-14T20:09:00+03:00
2026-02-14T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти
Число сбитых при атаке ВСУ на Севастополь целей выросло до девяти