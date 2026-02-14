Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число сбитых при атаке ВСУ целей в Севастополе выросло до девяти, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор уточнил, что обломки БПЛА найдены в районе Фиолентовского шоссе и в поселке Кача. В одном из частных домов поселка выбиты стекла, пострадали стены.