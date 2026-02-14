Рейтинг@Mail.ru
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 14.02.2026 (обновлено: 20:10 14.02.2026)
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти - РИА Новости, 14.02.2026
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти
Число сбитых при атаке ВСУ целей в Севастополе выросло до девяти, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
севастополь
севастополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти

Число сбитых при атаке ВСУ на Севастополь целей выросло до девяти

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число сбитых при атаке ВСУ целей в Севастополе выросло до девяти, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито девять БПЛА. Никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что обломки БПЛА найдены в районе Фиолентовского шоссе и в поселке Кача. В одном из частных домов поселка выбиты стекла, пострадали стены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
