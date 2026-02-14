Силовики рассказали, как нейросети помогли выудить важную информацию у ВСУ

"В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут - все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами. Спустя несколько часов его командиры начали что-то подозревать, задавали вопросы, но ответы на них мы могли найти в том же телефоне. Потом попросили фото скинуть - мы через нейросети прогнали его фотографию, чтобы показать, что он ранен и остается в блиндаже", - сообщил комбат.