"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель", — написал он на платформе MAX .

Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты при помощи артиллерии и беспилотников. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.