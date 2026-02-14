МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке провести контратаку в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка "Арей". Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой", — заявил собеседник агентства.
ВС России уничтожили обе штурмовые группы и сорвали украинскую контратаку.
Сумская область находится в зоне ответственности группировка войск "Север". За неделю ВСУ потеряли здесь более 1425 военных, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, РСЗО "Град" и Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы, 45 складов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
