ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке контратаки в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 14.02.2026 (обновлено: 08:50 14.02.2026)
ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке контратаки в Сумской области
ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке контратаки в Сумской области - РИА Новости, 14.02.2026
ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке контратаки в Сумской области
ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке провести контратаку в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.02.2026
ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке контратаки в Сумской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли две штурмовые группы при попытке провести контратаку в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка "Арей". Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой", — заявил собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Украина пытается создать иллюзию успехов в Сумской области
Вчера, 06:33
ВС России уничтожили обе штурмовые группы и сорвали украинскую контратаку.
Сумская область находится в зоне ответственности группировка войск "Север". За неделю ВСУ потеряли здесь более 1425 военных, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, РСЗО "Град" и Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы, 45 складов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
