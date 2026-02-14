МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на Сумском направлении, уничтожены две штурмовые группы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным источника агентства, в атаке были задействованы силы 153-го полка "Арей", действовавшие двумя штурмовыми группами с разных направлений.

Сумская область находится в зоне ответственности группировка войск "Север". За неделю ВСУ потеряли здесь более 1425 военных, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, РСЗО "Град" и Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств