Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Сумской области - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 14.02.2026 (обновлено: 06:49 14.02.2026)
Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Сумской области
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на Сумском направлении, уничтожены две штурмовые группы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника агентства, в атаке были задействованы силы 153-го полка "Арей", действовавшие двумя штурмовыми группами с разных направлений.
"Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка "Арей". Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой", — сообщили в силовых структурах.
В результате обе штурмовые группы ВСУ были уничтожены, попытка контратаки сорвана.
Сумская область находится в зоне ответственности группировка войск "Север". За неделю ВСУ потеряли здесь более 1425 военных, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, РСЗО "Град" и Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
