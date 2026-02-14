https://ria.ru/20260214/vsu-2074334270.html
Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Сумской области
Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Сумской области
Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на Сумском направлении, уничтожены две штурмовые группы, сообщили РИА... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T06:35:00+03:00
2026-02-14T06:35:00+03:00
2026-02-14T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
2026
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на Сумском направлении, уничтожены две штурмовые группы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника агентства, в атаке были задействованы силы 153-го полка "Арей", действовавшие двумя штурмовыми группами с разных направлений.
"Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка "Арей". Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой", — сообщили в силовых структурах.
В результате обе штурмовые группы ВСУ
были уничтожены, попытка контратаки сорвана.
Сумская область находится в зоне ответственности группировка войск "Север". За неделю ВСУ потеряли здесь более 1425 военных, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, РСЗО "Град" и Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.