Подразделения ВСУ потеряли боеспособность в Харьковской области
Подразделения ВСУ потеряли боеспособность в Харьковской области - РИА Новости, 14.02.2026
Подразделения ВСУ потеряли боеспособность в Харьковской области
Подразделение ВСУ "Шквал" на харьковском направлении сталкиваются с острой нехваткой личного состава, в том числе штурмовых групп, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2026
Подразделения ВСУ потеряли боеспособность в Харьковской области
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Шквал" на харьковском направлении сталкиваются с острой нехваткой личного состава, в том числе штурмовых групп, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника агентства, наиболее сложная ситуация складывается в отдельных штурмовых подразделениях.
"Подразделения "Шквал" практически все потеряли боеспособность", - сказал собеседник агентства.
Как отметил источник, военнослужащие нередко отказываются участвовать в контратаках. "Мобилизованные массово отказываются идти в самоубийственные контратаки", - заявили в силовых структурах.