Подразделения ВСУ потеряли боеспособность в Харьковской области

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Шквал" на харьковском направлении сталкиваются с острой нехваткой личного состава, в том числе штурмовых групп, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным источника агентства, наиболее сложная ситуация складывается в отдельных штурмовых подразделениях.

"Подразделения "Шквал" практически все потеряли боеспособность", - сказал собеседник агентства.