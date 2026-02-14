Премьер Дании назвала конструктивной встречу с Рубио

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что встретилась с госсекретарем США Марко Рубио и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном в Мюнхене, она назвала встречу конструктивной.