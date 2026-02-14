Премьер Дании назвала конструктивной встречу с Рубио

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что встретилась с госсекретарем США Марко Рубио и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном в Мюнхене, она назвала встречу конструктивной.
Фредериксен ранее заявила, что планирует встретиться с Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы среди прочего обсудить вопрос будущего Гренландии.
"Конструктивные переговоры с госсекретарем Марко Рубио вместе с Йенсом-Фредериком Нильсеном... на Мюнхенской конференции по безопасности. Работа продолжится, согласно договоренности, в рабочих группах на высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном офисом премьера Дании в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.