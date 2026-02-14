https://ria.ru/20260214/vstrecha-2074315418.html
Пушков высказался об отмене Рубио встречи с главами ЕС
Пушков высказался об отмене Рубио встречи с главами ЕС
США, Украина, Европа, Алексей Пушков, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Евросоюз
Пушков: отказ Рубио от встречи с главами ЕС означает холодный мир
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Между США и Европой ещё не холодная война, но уже холодный мир, отметил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя отмену Рубио встречу с главами ЕС по Украине.
Ранее Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника.
"Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям. Возможно, это и не "холодная война" между США и Европой, но точно "холодный мир", - написал Пушков в Telegram-канале
.
Сенатор предположил, что это осознанный выбор, который подтверждает наличие серьезных расхождений между США и Европой. Европейские руководители, например канцлер ФРГ Фридрих Мерц, "как заведенные" говорят, что Россия "должна истощиться, проиграть и так далее".
Пушков считает, что европейцы по конфликту на Украине противопоставляют себя президенту США Дональду Трампу и "все надеются перетянуть его на свою сторону", в том числе с помощью американских русофобов и подобной публики.