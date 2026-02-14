Рейтинг@Mail.ru
Пушков высказался об отмене Рубио встречи с главами ЕС - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/vstrecha-2074315418.html
Пушков высказался об отмене Рубио встречи с главами ЕС
Пушков высказался об отмене Рубио встречи с главами ЕС - РИА Новости, 14.02.2026
Пушков высказался об отмене Рубио встречи с главами ЕС
Между США и Европой ещё не холодная война, но уже холодный мир, отметил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя отмену Рубио встречу с главами ЕС по Украине. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T00:09:00+03:00
2026-02-14T00:09:00+03:00
сша
украина
европа
алексей пушков
фридрих мерц
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:230:2048:1382_1920x0_80_0_0_796a491163e8857df8271589e3183f45.jpg
https://ria.ru/20260213/rubio-2074314632.html
https://ria.ru/20260212/ryabkov-2073891505.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6ccd883a5e5fb8e900faf849bdf98fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, европа, алексей пушков, фридрих мерц, дональд трамп, евросоюз
США, Украина, Европа, Алексей Пушков, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Евросоюз
Пушков высказался об отмене Рубио встречи с главами ЕС

Пушков: отказ Рубио от встречи с главами ЕС означает холодный мир

© REUTERS / Jonathan ErnstМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Между США и Европой ещё не холодная война, но уже холодный мир, отметил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя отмену Рубио встречу с главами ЕС по Украине.
Ранее Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Дмитриев рассказал, почему Рубио пропустит встречу с лидерами ЕС по Украине
Вчера, 23:54
"Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям. Возможно, это и не "холодная война" между США и Европой, но точно "холодный мир", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор предположил, что это осознанный выбор, который подтверждает наличие серьезных расхождений между США и Европой. Европейские руководители, например канцлер ФРГ Фридрих Мерц, "как заведенные" говорят, что Россия "должна истощиться, проиграть и так далее".
Пушков считает, что европейцы по конфликту на Украине противопоставляют себя президенту США Дональду Трампу и "все надеются перетянуть его на свою сторону", в том числе с помощью американских русофобов и подобной публики.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Отношения США и Европы утратили былую предсказуемость, заявил Рябков
12 февраля, 13:31
 
СШАУкраинаЕвропаАлексей ПушковФридрих МерцДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала