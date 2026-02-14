Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья - РИА Новости, 14.02.2026
04:29 14.02.2026
Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья
Поцелуи могут благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему и психоэмоциональное состояние, а также снижать стресс и уменьшать тревожность, рассказала РИА... РИА Новости, 14.02.2026
Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья

РИА Новости: поцелуи снижают стресс и уменьшают тревожность

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Поцелуи могут благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему и психоэмоциональное состояние, а также снижать стресс и уменьшать тревожность, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.
"Поцелуи — процесс, оказывающий измеримое физиологическое влияние на организм. Во время поцелуя активируются зоны головного мозга, отвечающие за удовольствие и привязанность, что сопровождается выбросом эндорфинов, дофамина и окситоцина. Эти нейромедиаторы способствуют снижению уровня стресса, уменьшению тревожности и нормализации эмоционального фона", - сказала Александрова.
С физиологической точки зрения, по словам врача, поцелуи могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, психоэмоциональное состояние и адаптационные возможности организма, но только при соблюдении элементарных правил гигиены и в период полного здоровья.
