Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Поцелуи могут благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему и психоэмоциональное состояние, а также снижать стресс и уменьшать тревожность, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

"Поцелуи — процесс, оказывающий измеримое физиологическое влияние на организм. Во время поцелуя активируются зоны головного мозга, отвечающие за удовольствие и привязанность, что сопровождается выбросом эндорфинов, дофамина и окситоцина. Эти нейромедиаторы способствуют снижению уровня стресса, уменьшению тревожности и нормализации эмоционального фона", - сказала Александрова.