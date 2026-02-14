https://ria.ru/20260214/vrach-2074329578.html
Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Поцелуи могут благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему и психоэмоциональное состояние, а также снижать стресс и уменьшать тревожность, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.
"Поцелуи — процесс, оказывающий измеримое физиологическое влияние на организм. Во время поцелуя активируются зоны головного мозга, отвечающие за удовольствие и привязанность, что сопровождается выбросом эндорфинов, дофамина и окситоцина. Эти нейромедиаторы способствуют снижению уровня стресса, уменьшению тревожности и нормализации эмоционального фона", - сказала Александрова.
С физиологической точки зрения, по словам врача, поцелуи могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, психоэмоциональное состояние и адаптационные возможности организма, но только при соблюдении элементарных правил гигиены и в период полного здоровья.