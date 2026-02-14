Вучич заявил, что до 40% продукции ВПК будет направляться армии Сербии

БЕЛГРАД, 14 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что впервые доля продукции сербского ВПК, направляемая армии Сербии, будет увеличена до 30-40%, остальное пойдет на экспорт.

Глава сербского государства в конце января заявил, что ограничения на экспорт продукции сербской оборонной промышленности привели к переполненности складов, начались проблемы с выплатами зарплат работникам ВПК, поэтому процедуры для экспорта будут изменены.

"Вскоре буду присутствовать на коллегии генштаба и МО. Посещу все предприятия оборонной промышленности, вложим огромные дополнительные деньги в ВПК. Мы должны будем экспортировать орудия и оружие, чтобы зарабатывать деньги, но большую часть нашей продукции теперь направим армии Сербии . Столько, сколько никогда не было, всегда около 10-18% в зависимости от года, все остальное мы экспортировали, а сейчас от 30% до, может быть, и 40% будет направлено нашей армии", - сказал Вучич журналистам на полях конференции по безопасности в Мюнхене

Президент Сербии в ноябре 2025 года снова заявил, что его страна не поставляла оружие и боеприпасы ни Украине , ни России , но они могли оказаться в зоне конфликта из-за нарушения третьей стороной правила конечного пользователя.

Вучич сообщил 8 ноября прошлого года, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в июне 2025 года до ноября выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.

СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву , вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.