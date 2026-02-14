Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что до 40% продукции ВПК будет направляться армии Сербии - РИА Новости, 14.02.2026
00:18 14.02.2026
Вучич заявил, что до 40% продукции ВПК будет направляться армии Сербии
Вучич заявил, что до 40% продукции ВПК будет направляться армии Сербии - РИА Новости, 14.02.2026
Вучич заявил, что до 40% продукции ВПК будет направляться армии Сербии
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что впервые доля продукции сербского ВПК, направляемая армии Сербии, будет увеличена до 30-40%, остальное пойдет на... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T00:18:00+03:00
2026-02-14T00:18:00+03:00
сербия
россия
украина
Вучич заявил, что до 40% продукции ВПК будет направляться армии Сербии

Вучич заявил, что впервые до 40% продукции ВПК будет направляться армии Сербии

© AP Photo / Richard Drew Александр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Richard Drew
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что впервые доля продукции сербского ВПК, направляемая армии Сербии, будет увеличена до 30-40%, остальное пойдет на экспорт.
Глава сербского государства в конце января заявил, что ограничения на экспорт продукции сербской оборонной промышленности привели к переполненности складов, начались проблемы с выплатами зарплат работникам ВПК, поэтому процедуры для экспорта будут изменены.
"Вскоре буду присутствовать на коллегии генштаба и МО. Посещу все предприятия оборонной промышленности, вложим огромные дополнительные деньги в ВПК. Мы должны будем экспортировать орудия и оружие, чтобы зарабатывать деньги, но большую часть нашей продукции теперь направим армии Сербии. Столько, сколько никогда не было, всегда около 10-18% в зависимости от года, все остальное мы экспортировали, а сейчас от 30% до, может быть, и 40% будет направлено нашей армии", - сказал Вучич журналистам на полях конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Сербии в ноябре 2025 года снова заявил, что его страна не поставляла оружие и боеприпасы ни Украине, ни России, но они могли оказаться в зоне конфликта из-за нарушения третьей стороной правила конечного пользователя.
Вучич сообщил 8 ноября прошлого года, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в июне 2025 года до ноября выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.
СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.
Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.
Заголовок открываемого материала