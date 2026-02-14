Рейтинг@Mail.ru
Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми - РИА Новости, 14.02.2026
09:45 14.02.2026
Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми
Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми - РИА Новости, 14.02.2026
Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми, в которые играют... РИА Новости, 14.02.2026
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://ria.ru/20260211/volodin-2073668826.html
https://ria.ru/20260208/gosduma-2072968865.html
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми

Володин спросил подписчиков, следует ли усилить контроль за видеоиграми

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми, в которые играют подростки.
"Считаете ли вы правильным усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки?" - написал он.
Счетчики - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Госдуме поддерживают усиление контроля за тарифами ЖКХ, заявил Володин
11 февраля, 15:24
По словам председателя Госдумы, эксперты приходят к выводам, что последние ЧП в учебных заведениях с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми.
"Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещённый контент. Где вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия", - добавил он.
По словам Володина, известно, что за такими движениями стоят в том числе украинские террористы, рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"
8 февраля, 09:22
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
