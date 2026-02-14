Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми, в которые играют подростки.

"Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещённый контент. Где вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия", - добавил он.