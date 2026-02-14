Рейтинг@Mail.ru
Под Красноармейском российские военные нашли карту позиций боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 14.02.2026
Под Красноармейском российские военные нашли карту позиций боевиков ВСУ
Под Красноармейском российские военные нашли карту позиций боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Под Красноармейском российские военные нашли карту позиций боевиков ВСУ
Российские военнослужащие на красноармейском направлении обнаружили карты дислокации боевиков ВСУ, списки личного состава и документы, после чего по выявленным... РИА Новости, 14.02.2026
Под Красноармейском российские военные нашли карту позиций боевиков ВСУ

РИА Новости: под Красноармейском военные РФ нашли карты дислокации боевиков ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие на красноармейском направлении обнаружили карты дислокации боевиков ВСУ, списки личного состава и документы, после чего по выявленным позициям был нанесен огневой удар, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кирьян".
Документы были найдены в ходе зачистки укрепленных позиций противника.
«
"При осмотре обнаружили личные документы, списки военнослужащих, а также данные по их позициям и районам дислокации", — сообщил "Кирьян".
Он отметил, что вся обнаруженная информация была оперативно передана командованию.
«
"Все найденные материалы передали вышестоящему руководству, после чего по указанным позициям был нанесен огневой удар", — добавил командир отделения.
