Под Красноармейском российские военные нашли карту позиций боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие на красноармейском направлении обнаружили карты дислокации боевиков ВСУ, списки личного состава и документы, после чего по выявленным позициям был нанесен огневой удар, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кирьян".