Венгрия не даст втянуть себя в войну за иностранные интересы, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2026
15:18 14.02.2026
Венгрия не даст втянуть себя в войну за иностранные интересы, заявил Орбан
Венгрия не даст втянуть себя в войну за иностранные интересы, заявил Орбан
Венгрия не даст втянуть себя в войну за иностранные интересы, заявил Орбан

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгрия уже участвовала во Второй мировой войне за иностранные интересы, и больше страна не позволит себя втянуть в подобные войны, заявил в субботу венгерский премьер Виктор Орбан.
"Мы знаем, что такое война, мы сами в ней участвовали: венгерские парни погибали в излучине Дона за иностранные цели по приказу иностранцев на чужой земле. Одного раза было достаточно. Пока существует национальное правительство, мы не будем отправлять оружие, они не смогут забрать наши деньги и не смогут забрать нашу молодежь на Украину. Нет, нет, нет!" - сказал Орбан в ходе речи с подведением итогов года.
Венгрия 27 июня 1941 года вступила в войну на стороне нацистской Германии против Советского Союза. Десятки тысяч венгерских солдат воевали на территории СССР. В начале 1943 года венгерские дивизии на Дону фактически разгромила Красная Армия. Освобождение Венгрии войсками Красной Армии началось в октябре 1944 года и завершилось в апреле 1945 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это безумие!" Орбан набросился на Рютте из-за слов о войне с Россией
9 февраля, 14:38
 
