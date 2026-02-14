Венгрия не даст втянуть себя в войну за иностранные интересы, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгрия уже участвовала во Второй мировой войне за иностранные интересы, и больше страна не позволит себя втянуть в подобные войны, заявил в субботу венгерский премьер Виктор Орбан.

Венгрия 27 июня 1941 года вступила в войну на стороне нацистской Германии против Советского Союза. Десятки тысяч венгерских солдат воевали на территории СССР. В начале 1943 года венгерские дивизии на Дону фактически разгромила Красная Армия. Освобождение Венгрии войсками Красной Армии началось в октябре 1944 года и завершилось в апреле 1945 года.