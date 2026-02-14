Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Белый дом опубликовал в социальной сети Х валентинку с Гренландией.
«
"Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями", — говорится на изображении.
Администрация Дональда Трампа также опубликовала валентинку с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На ней изображен захваченный политик на борту самолета.
«
"Ты захватил мое сердце", — гласит подпись.
Картинка, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X
Отдельную валентинку Белый дом посвятил ситуации с мигрантами. На картинке с сердцем содержится подпись: "Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что она должна стать частью США. Власти острова, а также Дании предостерегли Штаты от захвата территории, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Инициатива не получила поддержки и в Европе. Тем не менее переговоры о судьбе острова продолжаются. В январе Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
