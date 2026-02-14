Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией

"Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями", — говорится на изображении.

Отдельную валентинку Белый дом посвятил ситуации с мигрантами. На картинке с сердцем содержится подпись: "Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов".