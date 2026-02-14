Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией - РИА Новости, 14.02.2026
10:31 14.02.2026 (обновлено: 11:19 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/valentinka-2074354177.html
Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией
Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией - РИА Новости, 14.02.2026
Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией
Белый дом опубликовал в социальной сети Х валентинку с Гренландией. РИА Новости, 14.02.2026
Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией

Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Белый дом опубликовал в социальной сети Х валентинку с Гренландией.
"Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями", — говорится на изображении.
Администрация Дональда Трампа также опубликовала валентинку с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. На ней изображен захваченный политик на борту самолета.
"Ты захватил мое сердце", — гласит подпись.
Отдельную валентинку Белый дом посвятил ситуации с мигрантами. На картинке с сердцем содержится подпись: "Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что она должна стать частью США. Власти острова, а также Дании предостерегли Штаты от захвата территории, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Инициатива не получила поддержки и в Европе. Тем не менее переговоры о судьбе острова продолжаются. В январе Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
В миреГренландияСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
