Рубио рассказал о подходе США к отношениям с Китаем
Рубио рассказал о подходе США к отношениям с Китаем - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио рассказал о подходе США к отношениям с Китаем
Соединенные Штаты намерены выстраивать отношения с Китаем, руководствуясь собственными национальными интересами, и ожидают аналогичного подхода от Пекина,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:35:00+03:00
2026-02-14T11:35:00+03:00
2026-02-14T11:46:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
марко рубио
сша
китай
пекин
Рубио рассказал о подходе США к отношениям с Китаем
Рубио: США будут строить отношения с Китаем, исходя из своих интересов