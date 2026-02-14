https://ria.ru/20260214/ukraina-2074442475.html
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.02.2026
