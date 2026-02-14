https://ria.ru/20260214/ukraina-2074435996.html
В Германии призвали принудить украинский режим к мирным переговорам
В Германии призвали принудить украинский режим к мирным переговорам
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала прекратить подкармливать украинский режим и принудить его к мирным переговорам. РИА Новости, 14.02.2026
В Германии призвали принудить украинский режим к мирным переговорам
