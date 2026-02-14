Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали принудить украинский режим к мирным переговорам
21:23 14.02.2026
В Германии призвали принудить украинский режим к мирным переговорам
В Германии призвали принудить украинский режим к мирным переговорам
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала прекратить подкармливать украинский режим и принудить его к мирным переговорам. РИА Новости, 14.02.2026
в мире, россия, алиса вайдель, владимир зеленский, украина, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Алиса Вайдель, Владимир Зеленский, Украина, Мирный план США по Украине
В Германии призвали принудить украинский режим к мирным переговорам

Сопредседатель АдГ Вайдель призвали принудить Украину к мирным переговорам

Алиса Вайдель
Алиса Вайдель. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала прекратить подкармливать украинский режим и принудить его к мирным переговорам.
"Нам нужен мир - как можно скорее. Мы должны прекратить подкармливать эту войну абсолютно антироссийской риторикой, финансовыми и другими ресурсами, как, например, поставки вооружения. Нельзя больше подкармливать этот режим, такой режим, как украинский, необходимо принудить к переговорам, как это сделал президент США Дональд Трамп", - заявила Вайдель в своем выступлении, отрывок из которого она выложила в соцсети X.
Трамп заявил в пятницу, что Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, отметив, что Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта.
Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, с опорой на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
